غرق منتسب بالشرطة الاتحادية في مشروع ماء بكركوك

2021/05/13 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بغرق منتسب بالشرطة الاتحادية في مشروع ماء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك.وقال المصدر، ان “احد عناصر الشرطة الاتحادية غرق اثناء السباحة في مشروع ماء الحويجة، في قرية سن الذبان، (55 كم جنوب غرب كركوك)”.واضاف ان “أهالي قرية سن الذبان انتشلوا الجثة من المشروع” لافتا إلى “نقل الجثة […]

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