2021/05/13 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، باندلاع نزاع عشائري في المحافظة راح ضحيته عدد من الأشخاص.

وقال المصدر في تصريح خص به (بغداد اليوم)، ان "ثلاثة اشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران جراء نزاع عشائري اندلع في ناحية أور شرقي محافظة ذي قار".

وأضاف ان "النزاع العشائري شهد استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري يودي بحياة ثلاثة أشخاص شرقي ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري يودي بحياة ثلاثة أشخاص شرقي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).