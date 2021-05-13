مسؤول سعودي: منتجاتنا تحظى بقبول كبير في السوق العراقية وبدأنا بخطوات مهمة

2021/05/13 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة توقع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد المرشد، اليوم الخميس، أن تشهد العلاقات السعودية العراقية آفاقاً أرحب خصوصاً في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وقال المرشد، في تصريح صحفي، إن "زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان نائب، الى العراق تأتي في إطار التكامل والتواصل والتنسيق الدائم بين البلدين".وأشار إلى أنها "زيارة تدعم توثيق العلاقات على كل المستويات بما فيها الاقتصادية".

وأضاف المرشد، أن "فرص التكامل بين المملكة والعراق كبيرة".

وتابع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالقول: "إذا أخذنا الشق الاقتصادي منها أعتقد أننا بدأنا خطوات مهمة سواء على مستوى رفع مستوى التبادل التجاري مع فتح منفذ جديدة عرعر، أو على مستوى فرص الاستثمار المشتركة في مجالات الصناعة والطاقة وكثير من المجالات الأخرى التي سنرى قريباً ثمارها، السوق العراقية كبيرة والمنتجات السعودية تحظى بقبول كبير فيها".

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