2021/05/13 | 10:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يستثني الموظفين ومنتسبي القوات الامنية من شرط الكفيل لقرض 50 مليونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 10:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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