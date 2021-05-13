2021/05/13 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رمضان_متولي الشعب الفلسطيني جرب كل الاستراتيجيات وكل التكتيكات حرفيا، ومشكلة الخلل الكبير جدا في موازين القوى والمحيط المعادي للتحرر الفلسطيني إقليميا وعالميا خلت كل تحركاته واستراتيجياته تنتهي بالهزيمة، وبقى كل الدول المحيطة بتستخدم القضية الفلسطينية أصلا في تمرير مصالحها أكتر ما بتدعم أو بتفكر في أي تحرر بأي درجة لشعب يتعرض منذ عشرات السنين للإبادة العرقية وسط تواطؤ الجميع ومقاومته وحدها وصموده كانت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يدين المقاومة المسلحة في مواجهتها مع إسرائيل إما جاهل أو متواطئ - رمضان متولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يدين المقاومة المسلحة في مواجهتها مع إسرائيل إما جاهل أو متواطئ - رمضان متولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).