2021/05/13 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد انتشرت فى الآونة الأخيرة دعاوى تجديد الخطاب الدينى ليس فى الاسلام فقط بل فى المسيحية الشرقية وأديان الشرق أيضا ، ولا يمكن أن نفصل تلك الدعاوى أيا كانت طريقتها عن تطورات العولمة وتدخلها فى الأديان منذ ثلاثين عاما فى معظم أديان العالم .



لقد تبنت العولمة فتح الباب لكل الأديان لتعرض أفكارها ومعتقداتها كما تشاء دون قيود ، ولم تتحيز إلى أى دين أو عقيدة بل تركت ذلك لديناميكية التفاعل بين رجال الدين والمف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين عولمة الدين ودين العولمة - مجدى عبد الحميد السيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين عولمة الدين ودين العولمة - مجدى عبد الحميد السيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).