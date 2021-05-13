دون كفيل.. 50 مليون دينار للموظفين والمنتسبين من مصرف الرافدين

2021/05/13 | 10:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية من شرط الكفيل بما يتعلق بقروض البناء والترميم البالغة 50 مليون دينار.

واشترط البنك في بيان، 13 آيار/مايو، توطين الرواتب والحصول على بطاقة "ماستر كارد" للحصول على القرض دون كفيل.

وأوضح البيان، أنّ "آلية التقديم للحصول على هذه الخدمات تكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات وحسب الرقعة الجغرافية".

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