عمليات البصرة تصدر بياناً بشأن تصريح قائدها

2021/05/13 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، تصريحاً منسوباً لقائدها اللواء الركن أكرم صدام.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحاً نُسِبَ لقائد عمليات البصرة بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة".

وأضافت، "نحن في مقر قيادة عمليات البصرة ننفي هذة التسريبات الإعلامية "، مبينةً أن قائد العمليات لم يصرِّح إلى أي وسيلة أو جهة إعلامية كون المخوَّل الوحيد لتلك التصريحات هي خلية الإعلام الأمني حصراً لذلك وجب التنويه".

وكانت وسائل إعلامية قد نقلت خبراً منسوباً لقائد عمليات البصرة تزعم حديثه عن"عملية اطلاق نار حدثت داخل مجمع القصور الرئاسية بين قوة أمنية وفصيل مسلح.

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