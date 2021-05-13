عمليات البصرة تنفي تصريحاً منسوباً لقائدها

2021/05/13 | 10:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت عمليات البصرة، اليوم الخميس، تصريحاً منسوباً لقائدها اللواء الركن أكرم صدام.وذكرت العمليات في بيان لها، أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحاً نُسِبَ لقائد عمليات البصرة بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة”.وأضافت “نحن في مقر قيادة عمليات البصرة ننفي هذة التسريبات الإعلامية “،مبينةً أن قائد […]

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