2021/05/13 | 10:13 - المصدر: عين العراق

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الخميس 13 مايو 2021 | 10:06 صباحاً

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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الاقصى المبارك

ادى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة العيد في المسجد الاقصى المبارك.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان مقتضب اليوم الخميس:" ان27 الفا ادوا الصلاة في الاقصى".

واكد الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة العيد:" ان المسجد الاقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه معتد او ظالم".

وفي اشارة الى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قال الشيخ حسين:" يظنون، وخاب ظنهم وطاش سهمهم، انهم بغطرستهم وقوتهم وامداد العالم الظالم لهم، انهم سيحققون بالمسجد الاقصى موطئ قدم لهم، خابوا وخسئوا".

ودعا مفتى القدس الفلسطينيين الى الوحدة، قائلا: "عليكم بالوحدة ثم الوحدة؛ فلا خيار لكم امام الاخطار التي تهدد قدسكم ومقدساتكم وارضكم وحقوقكم الا الوحدة"، موجها التحية الى الشهداء والاسرى في السجون الاسرائيلية .

ومع انتهاء الصلاة، قام فلسطينيون على البوابات الخارجية للمسجد وفي ساحاته بتوزيع الحلوى على المصلين.

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