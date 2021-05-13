اسعار النفط تخسر 1%

2021/05/13 | 10:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع، إذ تسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود كانت بدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بعودة قوية للطلب.

وفقد خام برنت 66 سنتا بما يعادل 1% إلى 68.66 دولار للبرميل بعدما كان قد ارتفع أمس الأربعاء 1%.



وهبط غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1% إلى 65.41 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2% في الجلسة السابقة.

وقال كبير محللي الأسواق لدى أواندا إدوارد مويا في مذكرة "يبدو مسار أسعار الخام صعوديا، لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب تكساس الوسيط لاجتياز مرتفعات أوائل مارس (آذار)".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت في تقريرها الشهري أمس إن الطلب على النفط يتجاوز المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل أكبر حتى إذا رفعت إيران الصادرات.

وفي اليوم السابق، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في 2021، مع طغيان أثر النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث تجتاح سلالة من فايروس كورونا المناطق الريفية في أقسى 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

PUKmedia وكالات

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