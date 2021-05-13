كوسرت رسول يدعو الى الوحدة لتجاوز المشاكل

2021/05/13 | 10:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تهئنة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في برقية التهنئة: بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اتقدم باحر التهاني الى المسلمين في العالم بشكل عام وفي كوردستان بشكل خاص، اتمنى ان يصبح هذا العيد مبعث خير وسعادة لشعبنا.

واضاف: ان شعبنا تجاوز عاماً صعبا مليئا بالمشاكل، اتمنى ان يصبح هذا العيد محطة مهمة لتجاوز تلك الاوضاع وتخطي المشاكل والازمات، وهذا العمل يكون فقط عن طريق التسامح وتعزيز وحدة الصف.

واوضح السيد كوسرت رسول علي: مرة اخرى اهنئ الجميع بحلول عيد الفطر المبارك، وخاصة اتقدم باحر التهاني الى عوائل الشهداء المؤنفلين الابرار والبيشمركة الابطال.

P‌UKmedia ترجمة

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