آثار جانبية للتخلي عن الإفطار

2021/05/13 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك العديد من الدراسات التي تظهر أن

وجبة الإفطار ليست ضرورية من أجل

مساعدتك على إنقاص الوزن، غير أن هنالك

المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن

التخلي عن وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي

إلى فقدان الوزن، إذا ت

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