2021/05/13 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، انطلاق الرحلة الاستثنائية الثالثة للناقل الوطني والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.وقالت الوزارة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الرحلة نفذت استناداً لتوجيهات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الرحلة الثالثة الى الهند لاجلاء المواطنين العراقيين المركز الخبري الوطني.

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