مطار بن غوريون الإسرائيلي يقرر تحويل جميع الرحلات القادمة إليه حتى إشعار آخر

2021/05/13 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت سلطات مطار بن غوريون تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار الدولي ولغاية إشعار آخر.

ويأتي القرار على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة حماس، لكن قرار تحويل مسار الرحلات لن يشمل الرحلات المغادرة من المطار حيث يُسمح للطائرات الخاصة بالهبوط.

وكانت إسرائيل قد أوقفت مؤقتًا جميع حركة الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب مساء الثلاثاء، وذلك بعد تعرض تل ابيب الى قصف صاروخي مصدره قطاع غزة.

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