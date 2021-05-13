2021/05/13 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي:

النقل تعلن عن انطلاق رحلة الناقل الوطني الاستثنائية الثالثة الى الهند لاجلاء المواطنين العراقيين.

اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم "الخميس" عن انطلاق الرحلة الاستثنائية الثالثة للناقل الوطني والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن : الرحلة نفذت استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بعد استكمال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية.

وتابع حسن : اعتمدت الخطوط الجوية العراقية أعلى المعايير الصحية والوقائية قبل وبعد تنفيذ الرحلة بما ينسجم مع توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

يتبع ...

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