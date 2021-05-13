محافظات عدة تتجاوز 40 درجة مئوية.. طقس العراق يشهد ارتفاع درجات الحرارة

2021/05/13 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس في عموم العراق، فيما اشارت الى ارتفاع درجات الحرارة.وقالت الهيأة في جدول توضيحي تلقته (بغداد اليوم)، ان "المنطقة الوسطى سيكون طقسها صحوا مغبراً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".واضافت ان "طقس اليوم الخميس في المنطقة الشمالية سيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعاً قليلاً".وتابعت الهيأة، ان "طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مغبراً مع بعض الغيوم".واشارت الى ان "درجات الحرارة في عدد من محافظات العراق تتجاوز 40 درجة مئوية خلال اليوم الخميس".

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