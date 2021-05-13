توضيح من عمليات البصرة بشأن المواجهات التي دارت مع فصيل مسلح

2021/05/13 | 10:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فندت عمليات البصرة، الخميس، تصريحات منسوبة لقائدها اللواء الركن أكرم صدام، حول حصول مواجهات مع احدى الفصائل المسلحة.

وذكرت العمليات في بيان لها، تلقى NRT عربية نسخة منه، (13 ايار 2021)، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحا نسب لقائد عمليات البصرة بخصوص حصول مناوشات بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة".

وأضافت "نحن في مقر قيادة عمليات البصرة ننفي هذة التسريبات الإعلامية "، مبينة أن "قائد العمليات لم يصرح إلى أي وسيلة أو جهة إعلامية كون المخول الوحيد لتلك التصريحات هي خلية الإعلام الأمني حصرا لذلك وجب التنويه".

وكشف قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، الخميس، تفاصيل حادثة إطلاق النار في أحد القصور الرئاسية والمتخذة كمركز أمني في المحافظة.

وقال قائد العمليات في تصريح صحفي تابعه NRT عربية ليلة الأربعاء على الخميس (13 ايار 2021)، ان "عملية اطلاق النار داخل القصور الرئاسية هي بسبب قيام قوة أمنية خاصة جاءت من بغداد لاعتقال شخص مطلوب للقوات الأمنية".

واضاف أنه "عند ذهاب تلك القوة الى منزل المطلوب لم تجده وبالتالي غادرت دون عملية اعتقال هذا المتهم، لكن معلومات وردت لاحد الفصائل الموجودة بالقصور ان القوة المداهمة لهذا المطلوب والمنتمي لهم هي من خلية الصقور وبالتالي تم اطلاق النار على خلية الصقور الموجودة داخل القصور الرئاسية رغم ان الصقور لم يكن لهم اي علم بعملية المداهمة وتم تدخل القيادات الامنية وحل القضية دون اي اصابات كما تحدث البعض".

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