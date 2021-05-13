"استهداف منهجي للأقليات المسلمة".. انخفاض معدلات المواليد في شينجيانغ إلى النصف

2021/05/13 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد تقرير جديد أن معدل المواليد في شينجيانغ انخفض إلى ما يقرب من النصف خلال عامين بعد أن نفذت الحكومة الصينية سياسات الحد من نسل الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

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