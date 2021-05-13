2021/05/13 | 10:45 - المصدر: عين العراق

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الخميس 13 مايو 2021 | 10:35 صباحاً

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“إسرائيل” تقصف بنكَين وعمارة مدنية تضم مقر جمعية تركية

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الخميس، غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة، تسببت بتدمير عمارة مدنية، وبنكين.

وقال فهد الغلايني، القاطن بالقرب من عمارة “الوليد” المدنية التي تم تدميرها في حي الرمال، غربي مدينة غزة، والمكوّنة من 5 طوابق، إن “العمارة تضم مكاتب ومحالا تجارية، وشققا سكنية”.

وأضاف لـ”الأناضول”، أن “سكان العمارة، والمستأجرين بها، لم يتمكنوا من إخلاء ممتلكاتهم”.

وتضم العمارة مقر جمعية “ياردم إلي” الإغاثية (تركية غير حكومية).

وقال مديرها، هاني الأغا لـ”الأناضول”، إنهم فقدوا كافة المعلومات والبيانات التي كانوا يعتمدون عليها في أعمالهم.

وهذه المرة الثانية التي تُقصف فيها البناية التي يتواجد بها مقر الجمعية، حيث كانت المرة الأولى في مايو/ أيار لعام 2019.

وفي مدينة رفح، جنوبي القطاع، قصفت المقاتلات الحربية بنكي “الوطني”، و”البريد” (يتبعان لحركة حماس)، اللذين يتواجدان في عمارة الدوحة.

كما أفاد مراسل الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلّح لحماس، قرب الحدود الفلسطينية-المصرية.

ومنذ مساء الإثنين، تشن المقاتلات الإسرائيلية سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 69 فلسطينيا، بينهم 17 طفلاً و7 سيدات، بينما أصيب أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة، وفق مصادر طبية.

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