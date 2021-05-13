مقتل عائلة كاملة على يد أحد أفرادها في النجف

2021/05/13 | 10:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة النجف، الخميس،

اكتشاف جريمة قتل بشعه وقت خلال الساعات

الماضية راح ضحيتها عائلة كاملة.

وقالت المديرية في بيان، بعد أن تلقت

شرطة المحافظة بلاغا عن وقوع جريمة قتل

لمواطن في منطقة حي ال

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