2021/05/13 | 10:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية في بغداد نيابة عن بايدن وبلينكن تطلق جملة تعهدات للعراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية في بغداد نيابة عن بايدن وبلينكن تطلق جملة تعهدات للعراقيين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية في بغداد نيابة عن بايدن وبلينكن تطلق جملة تعهدات للعراقيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).