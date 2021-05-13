النفط العراقية تحدد عدد منافذ محطات الوقود بجانبي الكرخ والرصافة وأوقات العمل

2021/05/13 | 10:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عدد منافذ محطات الوقود بجانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد وأوقات العمل فيها.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك 112 منفذا لمحطات الوقود العاملة في …

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