أرتفاع محدود باسعار الذهب في الاسواق العالمية

2021/05/13 | 10:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع الذهب اليوم الخميس بدعم من آمال في أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.63 دولار للأونصة، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة […]

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