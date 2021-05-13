2021/05/13 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية في بغداد.وقالت المديرية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران وسيطرت على الحريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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