2021/05/13 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /المركز الخبري الوطني كشف شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عائلة كاملة.وذكرت المديرية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “تم الإبلاغ عن وقوع جريمة قتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة كاملة..



الكشف عن جريمة قتل بشعة بالنجف المركز الخبري الوطني.

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