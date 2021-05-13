2021/05/13 | 11:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، انطلاق الرحلة الاستثنائية الثالثة للناقل الوطني والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن، في بيان، إن “الرحلة نفذت استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بعد استكمال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية”.وأضاف “اعتمدت الخطوط الجوية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تعلن عن انطلاق الرحلة الثالثة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تعلن عن انطلاق الرحلة الثالثة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).