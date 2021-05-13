المرور تصدر توضيحاً بشأن غرامة الـ100 ألف دينار

2021/05/13 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نور الزيديأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن حراكها تجاه ملف مركبات (المعلاية)، فيما أوضحت بشأن غرامة الـ100 ألف دينار.وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مبلغ المخالفة البالغ 100 ألف دينار يفرض بحسب بيانات وتعليمات المرور العامة وفقَ ما نص عليه القانون 8 لسنة 2019 المادة 25 ثانياً فقرة أ "، مبيناً أنه "بإمكان صاحب المخالفة خلال 72 ساعة التوجُّه الى القاطع لتصبح المخالفة نصفَ المبلغ ،أي 50 ألف دينار". طرق لتخفيف الزخم المروريوبشأن انتشار طرق خاصة للدرجات النارية أكد كريم أن "المديرية تؤيِّد أي طريق ثانوي للدراجات لتخفيف من الزخم الحاصل في العاصمة"، داعياً "الجهات ذات العلاقة الى الاهتمام في إنشاء الجسور والأنفاق للتقليل من الزخم الحاصل في بغداد". مركبات المعلايةوعن مركبات المعلاية، أشار كريم إلى أن "ملف تلك المركبات في طور اكتمال الأمر وعرضه على الجهات المسؤولة"، لافتاً الى أن "مديرية المرور تنتظر الإجابة بشأن ذلك".وتابع أن "مديرية مرور كركوك باشرت استئناف التسجيل في المركبات التي كانت موجودة أو متوقفة"، موضحاً أنه "تم عزل المركبات الأصلية من المركبات التي تم تحوير طرازها (موديلها) أو تسجيلها بصورة غير قانونية".أعداد اللوحات المثبَّتةوأكد كريم أن "أعداد المركبات بأنواعها يصل في بغداد فقط الى 3 ملايين مركبة منذ 2003 إلى غاية اليوم"، مبيناً ان" الاحصائيات موجودة سواء أ كانت من النوع الخصوصي أم أجرة أم مركبة حمل وحتى الدراجات"، لافتاً إلى أن "أقل موقع لدى المديرية يعمل بطاقة 500 عملية تحويل أو نقل ملكية أو تسجيل لأول مرة".

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