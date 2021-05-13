الأخ غير شقيق لزعيم القاعدة.. السعودية تطلق سراح رجل الأعمال بكر بن لادن

2021/05/13 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال البارز، بكر بن لادن، بعد أكثر من ثلاث سنوات على احتجازه في إطار حملة استهدفت أمراء ورجال أعمال بارزين ووزراء، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس.

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