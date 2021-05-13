هل شعبنا على وعي بما يجري وما يراد له من تدمير في العراق؟ - كاظم حبيب

2021/05/13 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب "إذا نام الوعي...



استيقظ الوحوش".الفنان الإسباني فرانشيسكو غويا بعد نشر آخر مقالين لي عن الوضع في العراق وعن دور حكومة مصطفى الكاظمي في الضحك على ذقون الشعب وأنه بمثابة حصان طروادة للبيت الشيعي ولإيران الخامنئي في البلاد المثخنة بالجروح، كتب لي صديق فاضل وعزيز رسالة قصيرة إليكم نصها التالي:"أبا سامر هل تخاطب الضمير ونحن نعيش مرحلة الانحطاط ? يعتقد اغلب حكامنا انهم اذكى من الشعب وا ......





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