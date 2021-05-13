2021/05/13 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضل مسلسلات رمضان 2021 هو العمل الذي توفرت فيه كل عناصر ومواصفات الجودة، بداية من المحتوي وحتى الصورة النهائية التي وصلت للمشاهد.

وشهد موسم رمضان الدرامي هذا العام في مصر منافسة درامية ساخنة، تسابق خلالها صناع 26 مسلسلا للفوز بلقب أفضل مسلسلات رمضان 2021، وتنوعت موضوعاتها بين الوطني والأكشن والرومانسي.

ولمعرفة أفضل عمل درامي، أجرت وكالات الانباء استطلاعا للرأي بين عدد من نقاد الدراما.

وتحدث الناقد المصري طارق الشناوي قائلا: "من أهم سمات موسم رمضان الدرامي وجود أجيال مختلفة على الساحة، حيث لمعت أمينة خليل في مسلسل (خلي بالك من زيزي) وفي نفس الموسم يوجد من جيل العمالقة الفنان الكبير يحيي الفخراني بمسلسل (نجيب زاهي زركش) والفنانة يسرا بمسلسل (حرب أهلية)".

وتابع الشناوي حديثه قائلا: "أتصور أن مسلسل (الاختيار 2) هو الأفضل في هذا الموسم رغم أن هذه النوعية من الأعمال الوطنية تعد مغامرة كبيرة، ولكن المخرج بيتر ميمي نجح في الجمع بين المشاهد الوثائقية والدراما، فالعمل يتناول فترة تاريخية قريبة جدا، وتم تقديمها بشكل رائع ومليء بالمشاعر".

وأضاف: "من الأعمال الدرامية الرائعة أيضا مسلسل (لعبة نيوتن) للمخرج تامر محسن وبطولة منى زكي، والذي حقق توهجا كبيرا، وأثبت هذا العمل أن ورش الكتابة التي تعرضت لهجوم كبير في السنوات الأخيرة ربما تقدم الجيد والرديء أيضا".

وتابع الشناوي حديثه قائلا: "من سمات هذا الموسم أيضا عودة منى زكي بعد غياب 5 سنوات للدراما، وقدمت أداء متميزا جدا في مسلسل (لعبة نيوتن) وتفاعلت مع الشخصية التي تقدمها بشكل يعكس توحدها مع كل التفاصيل".

وفي سياق الموضوع ذاته قال الناقد الفني نادر عدلي: "ضم موسم رمضان الدرامي 5 أعمال تستحق المتابعة والمشاهدة وهي الاختيار 2، لعبة نيوتن، هجمة مرتدة، خلي بالك من زيزي، موسى".

وأضاف: "عجبني جدا (الاختيار 2) لأنه أشبه بعمل تسجيلي لأحداث حقيقية، ويتميز (لعبة نيوتن) بوجود أفكار جديدة ومستوى الكتابة وأداء النجوم، وفي مقدمتهم منى زكي، رائعان".

وتابع نادر عدلي حديثه: "تسلسل الأحداث في مسلسل (هجمة مرتدة) خلق حالة من التشويق والإثارة، ويكشف هذا العمل عن وجود مؤامرة خارجية على مصر والمنطقة العربية منذ 2011، وفي مسلسل (موسى) تناول العمل موضوعات مهمة لم يتناولها صناع الدراما كثيرا مثل الفيضان الذي هدد مصر، والتجارة بين مصر وغزة في الماضي البعيد، أما مسلسل (خلي بالك من زيزي) فقائم على قصة إنسانية جميلة ويكشف الفرق بين الزواج التقليدي والزواج عن حب".

وحول الأعمال الرديئة قال نادر عدلي: "الأعمال التي اعتمدت على البلطجة ولم تناقش قضية اجتماعية واحدة تعد الأسوأ في هذا الموسم وهي (ملوك الجدعنة، نسل الأغراب، اللي ملوش كبير، لحم غزال)، وعندما نتأمل هذه الأعمال نكتشف أشياء غريبة، مثل حرب العصابات، واستخدام السلاح بشكل مفرط، وصراع بين أبناء العائلة الواحدة بشكل فج وبعيد عن المنطق، والشيء اللافت للنظر أن أداء كل نجوم مسلسلات البلطجة مبالغ فيه بشكل واضح".

وحول النجوم الذين صعدوا هذا العام والنجوم الذين تراجعوا للخلف قال نادر عدلي: "صعد كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتراجع أحمد السقا وأمير كرارة، ومن العنصر النسائي تألقت منى زكي، وهند صبري، وأمينة خليل وعائشة بن احمد، ولكن يسرا ونيللي كريم لم تقدما جديدا هذا الموسم".

PUKmedia وكالات

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