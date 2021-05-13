مجدداً.. الحكومة العراقيّة: تحقيقاتنا مستمرة للكشفِ عن هُويةِ المعتدين على القنصلية الايرانية بكربلاء

2021/05/13 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الحكومةُ العراقيّة، الخميس،

رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عملٍ

يُعَدُ مزعزعاً لأمنِ وإستقرار البعثات

الدبلوماسيّة المقيمةِ في العراق، سيما

ماتعرّضت له قنصليّة الجمهوريّة

الإسلاميّة الإيرانيّة في م

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