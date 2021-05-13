المرور تصدر توضيحاً بشأن غرامة الـ100 ألف دينار

2021/05/13 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الخميس، عن حراكها تجاه ملف مركبات

(المعلاية)، فيما أوضحت بشأن غرامة الـ100

ألف دينار.

وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر

كريم، إن "مبلغ المخالفة البالغ 100 ألف

دينار

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