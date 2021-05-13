2021/05/13 | 11:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أصيب شخص بإطلاق نار داخل صالون حلاقة للرجال وسط العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مصدر أمني لـ "ناس"، الخميس (13 آيار 2021)، إنّ "شخصاص أطلق النار على صاحب صالون حلاقة في منطقة الرحمانية وسط العاصمة، بسبب عدم الالتزام بدور الانتظار".

وأضاف مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الحادثة أسفرت عن إصابة في منطقة الفخذ، نقل على إثرها صاحب الصالون إلى مستشفى الكرامة".

وأشار المصدر، أنّ "مركز الشرطة القريب من محل الحادث تلقى إخباراً، وفتح تحقيقاً فيه لاعتقال مطلق النار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: نزاع على ’دور الحلاقة’ ينتهي بإطلاق نار وجريح) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: نزاع على ’دور الحلاقة’ ينتهي بإطلاق نار وجريح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).