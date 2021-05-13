المرور توضح بشأن غرامة الـ100 ألف دينار وتكشف عن خطوة لتخفيفها إلى النصف

2021/05/13 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، توضيحا بشأن غرامة الـ100 ألف دينار، فيما كشفت عن خطوة لتخفيفها إلى النصف.وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر في تصريح صحفي، إن “مبلغ المخالفة البالغ 100 ألف دينار يفرض بحسب بيانات وتعليمات المرور العامة وفقَ ما نص عليه القانون 8 لسنة 2019 المادة 25 ثانياً فقرة أ […]

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