2021/05/13 | 11:49 - المصدر: عين العراق

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الخميس 13 مايو 2021 | 11:41 صباحاً

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يوفر فرص العمل للشباب..



السياحة تعلن العمل على مشروع لتطوير بحيرة النجف

تسعى وزارة الثقافة والسياحة والآثار لتنفيذ مشروع تطوير منطقة بحر النجف، لتنشيط الحركة السياحية وجذب رؤوس الأموال إليها، فيما أشارت إلى أن هذا المشروع سيخلق فرص عمل للشباب العاطلين.

وقال رئيس هيئة السياحة في الوزارة ظافر مهدي عبد الله إن “الهيئة خاطبت بلدية النجف ضمن مساعي النهوض بواقع منطقة بحر النجف، من خلال إنشاء رصيف بعرض عشرة أمتار يمتد على طول ساحل البحر لمسافة ثلاثة كيلومترات، مع تزويد الممشى بالإنارة ومساطب للاستراحة”.

وبين عبد الله أن “المشروع سيحول المكان الى موقع ترفيهي لجذب السياح الى الموقع، كما انه سيخلق فرص عمل للشباب العاطلين من خلال جذب رؤوس الأموال التي ستستثمر هناك، ما سيعمل على تنشيط السياحة في المحافظة”.

واكد ان “موقع بحر النجف القريب من مركز المدينة القديمة، سيمكنه من أن يكون موقعاً ترفيهياً للأسر والزائرين الوافدين من المحافظات الأخرى اضافة الى القادمين لزيارة العتبات المقدسة وحضور المناسبات الدينية من دول العالم المختلفة”، عاداً المنطقة “موقعاً سياحياً واعداً لما تمثله من امكانية مستقبلية مهمة لقطاعات الزراعة والسياحة والتعدين”.

يشار الى أن منخفض بحر النجف تبلغ مساحته الكلية 90 ألف دونم تقريبا، يغطي 20 الفاً منها فقط النخيل ومساحات زراعية، بينما المساحة المتبقية منه مغمورة بالمياه مشكلة بحيرة حقيقية.

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