الزراعة تعلن عن خطة لتوزيع الاسمدة وتؤكد: الموارد المائية اعطت الحصص الإروائية لتنفيذ الخطة الصيفية

2021/05/13 | 11:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إعداد خطة لتوزيع الأسمدة بين المزارعين، فيما أكدت، أن وزارة الموارد المائية أوفت بإعطاء الحصص الإروائية الكافية لتنفيذ الخطة الزراعية الصيفية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح صحفي، إنه “تمَّ إعداد خطة زراعية بمساحة مليون و861 ألف دونم، حيث أبدت الوزارة قلقها من عدم تنفيذ […]

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