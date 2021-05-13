2021/05/13 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موصليون يقيمون صلاة العيد على انقاض ثاني أقدم مسجد في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موصليون يقيمون صلاة العيد على انقاض ثاني أقدم مسجد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).