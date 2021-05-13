الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى هذا العام

2021/05/13 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نزلت الليرة التركية نحو 0.8 في المئة مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العام اليوم الخميس، وهو يوم عطلة للأسواق في تركيا، وذلك بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.

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وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 7:15 صباحا بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة التركية 8.473 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في أبريل بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما؛ ما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.

"رويترز"

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