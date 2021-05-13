2021/05/13 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند أكثر من أربعة آلاف وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي، بينما بقيت حالات العدوى اليومية المسجلة دون 400 ألف لليوم الرابع على التوالي.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل البلاد 362727 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجمل عدد الإصابات إلى 23.7 مليون.وقفزت الوفيات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني على التوالي.. الهند تسجل أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني على التوالي.. الهند تسجل أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).