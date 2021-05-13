2021/05/13 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

113 مشاهدة

شهد مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، الخميس، إقامة صلاة عيد الفطر للمرة الأولى منذ 87 عاما، بعد إعادة افتتاحه في شهر يوليو من العام الماضي.

وشارك في الصلاة عشرات الآلاف من المصلين في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد خطيب العيد في المسجد، رئيس الشؤون الدينية بتركيا، علي أرباش، على معاني شهر رمضان وعيد الفطر .

وتطرق أرباش في الخطبة لأوضاع العالم الإسلامي عامة، وفي فلسطين خاصة، حيث جدد التأكيد على ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني بوجه الاعتداءات التي تشنها ضده إسرائيل.

وشدد على أن "كل أعيادنا ستبقى حزينة حتى يتحرر الشعب الفسطيني والمسجد الأقصى"، داعيا لتكاتف المسلمين.

وذكر أرباش المسلمين بأهمية ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام، لافتا إلى "ضرورة التكاتف والتعاضد من أجل حمايته وتحريره".

صلاة #عيد_الفطر من مسجد #آيا_صوفيا لأول مرة منذ 87 عاما - #اسطنبول #تركياكل عام وأنتم بخيرhttps://t.co/annthwvPFR pic.twitter.com/V3R67C8XDg

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 13, 2021

إقامة صلاة عيد الفطر في آيا صوفيا باسطنبول لأول مرة منذ 87 عامًا.#تركيا_اليوم pic.twitter.com/zi4borFdRu

— تركيا اليوم (@TurkeyToday3) May 13, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 87 عاما.. صلاة عيد الفطر في مسجد آيا صوفيا (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 87 عاما.. صلاة عيد الفطر في مسجد آيا صوفيا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).