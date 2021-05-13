انطلاق الرحلة الثالثة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند

2021/05/13 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس عن انطلاق الرحلة الاستثنائية الثالثة للناقل الوطني والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان: الرحلة نفذت استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بعد استكمال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية.

وتابع حسن: اعتمدت الخطوط الجوية العراقية أعلى المعايير الصحية والوقائية قبل وبعد تنفيذ الرحلة بما ينسجم مع توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

PUKmedia وكالات

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