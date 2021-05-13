2021/05/13 | 12:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة امرأة بجوح خطيرة جراء "دكة" عشائرية شمالي ذي قار

أفاد مصدر أمني، الخميس (13 أيار، 2021) بأن امرأة تعرضت لجروح خطيرة، جراء "دكة" عشائرية، شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر، إن "امرأة اصيبت بجروح خطيرة بسبب دكة عشائرية، حصلت في أحد أحياء قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية تدخلت وانهت الدكة، فيما تجري عملية بحث عن المتورطين بإصابة المرأة".

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