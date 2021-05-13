شاهد لحظة انـدلاع نـزاع عشائـري عنـيف في الناصرية

2021/05/13 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ثلاثة مدنيين وأصيب سبعة جراء اندلاع نزاع عشائري عنيف في منطقة المعدان شرق الناصرية، بعد ساعات من الرمي المتواصل بمختلف صنوف الأسلحة، وأظهر مقطع فيديو متداول كمية الرصاص المستخدمة في النزاع والتي حولت السماء إلى صورة تشبه معارك القتال.

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