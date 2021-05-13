العراق.. ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل 0.1%

2021/05/13 | 12:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن إرتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 0.1%.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط أمس الأربعاء، أن "الجهاز المركزي للإحصاء يواصل رصد حركة الأسعار في الأسواق المحلية العراقية في جميع المحافظات …

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