سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد

2021/05/13 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحرة

الجهاد الإسلامي، عن توسيع دائرة

الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" المحتلة.

وقالت سرايا القدس، في تصريح مقتضب: "تم

توسع دائرة النار، وتستهدف تل أبيب وما

بعد تل أبيب ب

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