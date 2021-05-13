المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: نستعد لعملية برية في قطاع غزة

2021/05/13 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم

جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناثان

كونريكوس، اليوم الخميس، أن الجيش

الإسرائيلي يستعد للقيام بعملية برية

في قطاع غزة، إلا أنه لم يصدر أمر

بتنفيذها حتى الآن.

وقال المتحدث ردا على سؤال ال

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