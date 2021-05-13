شرطة النجف تكشف جريمة قتل بشعه راح ضحيتها عائلة كاملة

2021/05/13 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، ملابسات جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عائلة كاملة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم الإبلاغ عن وقوع جريمة قتل لمواطن في منطقة حي الوفاء، إذ ترأس على الفور قائد الشرطة فريق عمل مختص من قسم مكافحة الإجرام، وتمكن من إلقاء القبض على الجاني وخلال التحقيق مع المتهم اعترف بأنه قام بالتعاون من احد اقربائه بقتل كامل عائلته ورميهم في منطقة نائية في الطمر الصحي، ثم عاد ليكمل الجريمة بقتل والده داخل داره".

وأضافت المديرية أن "السبب وراء الجريمة هو الاستيلاء على أموال أهله".

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