2021/05/13 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور فـــلـــســـطـــيـــن...



ألــف..



ألـــف مـرة...فلسطين؟...



فلسطين تبقى قمة الجراح..



وملايين المهجرين..



والتعدي..



واحتقار حقوق الإنسان...



وخاصة غــبــاء العرب..



وخيانات كل مسؤوليهم...



وآخرها انبطاح عديد من الدول العربية..



وكبار حماة الإسلام أمام هذه الدملة العنصرية التي شاركت الأمم المتحدة بخلقها وزرعها بقلب الشرق الأوسط التاريخي..



ومحوه قطعة أرض..



بعد قطعة أرض...



حتى محو شعوبنا وتاريخنا وكل آثا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين... الف...ألف مرة... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين... الف...ألف مرة... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).