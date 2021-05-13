الحزب الاشتراكي والدولة - محمد علي مقلد

2021/05/13 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولة في مقالتي عن "الحزب الاشتراكي والثورة" قلت إن وليد جنبلاط يكاد يكون الوحيد الذي قلب صفحة الحرب الأهلية بلا تردد بقرار حازم وحاسم وواضح عبرعنه من خلال المصالحة مع البطريرك صفير والتعاون مع حزبي الكتائب والقوات في الانتخابات النيابية، ومن خلال دفاعه القوي عن السيادة الوطنية في مواجهة أي تدخل خارجي ولا سيما السوري في الشأن اللبناني.



ويكاد يكون الوحيد الذي جعل الدولة مرجعيته لحل ......





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